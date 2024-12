Kate Middleton participa da primeira recepção a um chefe de Estado desde o diagnóstico de câncer

Nesta terça (3), a princesa Kate Middleton participou da primeira recepção a um chefe de Estado desde o diagnóstico de câncer. Kate, o príncipe William e o rei Charles 3º receberam o emir do Catar no Palácio de Buckingham. A princesa de Gales retoma aos poucos os compromissos públicos. Kate foi diagnosticada com câncer no começo do ano e em setembro anunciou que concluiu a quimioterapia.