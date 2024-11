Laboratório envolvido no escândalo dos órgãos infectados com HIV teria fraudado exames de crianças

O laboratório que emitiu laudos falsos - que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes - teria fraudado outros exames, inclusive de crianças. Mensagens obtidas pelo Jornal da Record mostram que os funcionários souberam com antecedência de uma fiscalização da Vigilância Sanitária no Rio de Janeiro e tiveram tempo para se preparar. Ainda assim, o relatório de inspeção apontou uma série de irregularidades.