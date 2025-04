Ladrões invadem mansão em bairro nobre de SP e fazem proprietária e funcionários reféns

A polícia procura por criminosos que invadiram uma mansão num bairro de alto padrão em São Paulo. A dona de casa e funcionários foram feitos reféns. Os ladrões levaram joias, aparelhos eletrônicos e uma arma. Desde o ano passado, polícias do DEIC monitoram uma quadrilha especializada em invadir mansões. 26 pessoas já foram identificadas na investigação, entre assaltantes e receptores. Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro e apontado pela polícia como o chefe do grupo criminoso, teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido.



