Litoral sul de SP e região metropolitana de Curitiba (PR) entram em alerta para deslizamentos

Além de Santa Catarina, o Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais também emitiu um aviso para o litoral sul de São Paulo e região metropolitana de Curitiba (PR). Os deslizamentos de morros e encostas ocorrem com mais frequência nessa época do ano. As principais áreas de risco estão em regiões com construções irregulares, que acabam interferindo no escoamento das águas. Com o solo encharcado a terra pode ceder e provocar acidentes graves.