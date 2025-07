Lojistas esperam crescimento de até 15% nas vendas de roupas de frio

O inverno chegou com força em várias cidades do país e os lojistas comemoram a alta procura por roupas de frio. Em um dos maiores centros de comércio popular de São Paulo, o setor espera crescimento de até 15% nas vendas. A previsão é de que as quedas de temperatura mantenham o consumo aquecido. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o setor espera vender mais de dois bilhões de peças de frio, como casacos, calças e meias, até o fim do mês de agosto. Alta que pode chegar a 5% em relação ao mesmo período do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!