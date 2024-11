Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Rio, recupera os direitos políticos

Quase seis anos depois de ser preso, o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, recuperou os direitos políticos. O Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento do ministro André Mendonça, que havia derrubado uma decisão de 2019 da Justiça do Rio de Janeiro. Na época, o ex-governador havia sido condenado à multa e à suspensão dos direitos políticos por irregularidades em repasses à Secretaria de Saúde do estado, entre 2014 e 2015.