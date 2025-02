Lula admite falhas na comunicação do governo e pede ajuda para combater fake news

Em comemoração pelos 45 anos do PT, o presidente Lula admitiu falhas na comunicação do governo e pediu ajuda da militância para combater as fake news. O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, contou com a presença de deputados, senadores, prefeitos, governadores e representantes do partido. Em janeiro, Lula fez mudanças na Secretaria de Comunicação da Presidência e Sidônio Palmeira assumiu a vaga do ministro Paulo Pimenta. Para aumentar a governabilidade no Congresso e melhorar a avalição do governo, outras trocas no Ministério podem acontecer já na semana que vem.



