Lula anuncia abertura do mercado do Vietnã para a carne brasileira

O presidente Lula anunciou a abertura do mercado do Vietnã para a carne brasileira. O acordo foi oficializado durante a visita de estado do presidente brasileiro ao país asiático. Na manhã desta sexta-feira (29), pelo horário local, o presidente brasileiro visitou o mausoléu do ex-presidente e líder vietnamita Ho Chi Minh. Em seguida, participou da cerimônia de boas-vindas. Os dois líderes assinaram um plano de ação de cinco anos cujo objetivo é aprofundar as relações bilaterais em diversas áreas. Durante fala à imprensa, Lula ressaltou a importância do fortalecimento das relações comerciais entre os países. Além da carne, o presidente brasileiro também disse que busca vender produtos de maior valor agregado, como jatos da Embraer.



