Lula chama de 'turbulência desnecessária' a crise tarifária com os EUA

Lula chamou de "turbulência desnecessária" a crise tarifária com os Estados Unidos, depois da taxação de 50% sobre produtos brasileiros. A afirmação foi feita durante a inauguração de uma montadora chinesa, no interior paulista. O presidente chegou a Iracemápolis, no interior do estado, durante a tarde. Lula participou da inauguração da nova fábrica da montadora chinesa GWM. Os investimentos da empresa devem chegar a R$ 10 bilhões. Lula também rebateu a afirmação de Trump, de que o Brasil seria um parceiro comercial horrível. “A ideia de passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar, não é verdade. E eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil”.



