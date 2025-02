Lula coloca Alexandre Padilha no lugar de Nísia Trindade no Ministério da Saúde

O presidente Lula decidiu fazer mais uma troca no Ministério. Nísia Trindade, à frente da pasta da Saúde, foi substituída por Alexandre Padilha, que atualmente ocupa a secretaria de Relações Institucionais. Na tarde desta terça (25), Lula convocou a ministra para comunicá-la da decisão. Logo em seguida, foi a vez de Padilha ser chamado para uma reunião no Gabinete da Presidência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!