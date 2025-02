Lula cumprimenta Donald Trump pela posse e deseja sucesso ao novo presidente dos EUA

O presidente Lula cumprimentou Donald Trump pela posse como presidente dos Estados Unidos. Em reunião com todo o ministério, o petista desejou êxito ao novo governo do republicano. Ele também enviou uma mensagem oficial ao mandatário, em que relembra as boas relações entre ambos os países. Durante a campanha eleitoral, Trump anunciou possíveis medidas que, se colocadas em prática, podem impactar as relações com o Brasil.