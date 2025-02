Lula e o primeiro-ministro de Portugal assinam acordos comerciais entre os dois países

Nesta quarta (19), o presidente Lula e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, assinaram acordos comerciais entre os dois países. Foram assinados 19 acordos nas áreas da saúde, ciência e tecnologia e segurança pública. Também foi acertada a compra de 12 aeronaves Super Tucano pela Força Aérea Portuguesa. Os dois ainda destacaram o acordo do Mercosul com a União Europeia como instrumento para aprofundar as relações comerciais entre Brasil e Portugal.



