Lula e presidente de Angola assinam acordos bilaterais

O presidente Lula recebe em Brasília o presidente de Angola, João Lourenço. Eles fazem reunião fechada e, depois, uma aberta com as respectivas delegações para assinatura de acordos comerciais e parcerias. Em seguida, os presidentes almoçam no Itamaraty. O encontro ocorre em meio à Semana da África no Brasil e ao segundo diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, que reúne representantes de nações africanas. O líder angolano é o presidente rotativo da União Africana em 2025.



