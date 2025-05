Lula é um dos líderes mundiais que incentivou Putin a viajar à Turquia para negociar cessar-fogo

O presidente Lula falou nesta quarta-feira (14) por telefone com o presidente Vladimir Putin e incentivou o líder russo a participar da reunião com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, para negociar um cessar-fogo de 30 dias na guerra. Lula está a caminho do Brasil depois de uma viagem de uma semana à Rússia e à China. Antes de embarcar, ele fez um balanço da visita a Pequim. A visita de estado de Lula à China fortaleceu os laços comerciais entre os dois países. Na viagem, foram anunciados R$ 27 bilhões em investimentos no Brasil.



