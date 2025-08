Lula entrega nesta sexta (1º) quase 1,9 mil casas do programa 'Minha Casa, Minha Vida'

O presidente Lula entregou, nesta sexta-feira (1º), quase 1,9 mil casas do programa Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia foi realizada de forma simultânea na Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí e Tocantins. Durante o discurso, o presidente Lula não falou sobre o tarifaço de Donald Trump, mas afirmou que tem como meta entregar 2 milhões de casas até o fim do ano. Além disso, falou sobre ampliar o benefício para famílias de classe média, que recebem até R$ 12 mil por mês.



