Lula escolhe embaixador André Corrêa do Lago para presidir a COP 30 em Belém (PA)

O presidente Lula escolheu, nesta terça (21), o embaixador André Corrêa do Lago para ser o presidente da Cop 30, principal evento internacional sobre meio ambiente do ano. O eleito é o atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e já foi negociador-chefe do Brasil em diversas conferências ambientais e climáticas.