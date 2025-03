Lula inaugura barragem no sertão do RN capaz de fornecer água para dois milhões de pessoas

O presidente Lula inaugurou, nesta quarta-feira (19), uma barragem no sertão do Rio Grande do Norte. A obra tem capacidade para fornecer água para 2 milhões de pessoas. A construção da barragem de Oiticica, em Jucurutu, na região do Seridó, começou em 2013 e foi incluída no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O investimento total foi de R$ 823 milhões. O projeto prevê a irrigação de uma área equivalente a 10 mil campos de futebol. E com isso, impulsionar o desenvolvimento da agricultura e da indústria da região. Durante a solenidade, também foi anunciada a construção da adutora do Agreste potiguar, que vai atender a 38 cidades. O investimento será de quase R$ 450 milhões.



