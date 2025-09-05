Lula lança programa em Minas Gerais para distribuir botijões de gás para famílias de baixa renda

O presidente Lula lançou nesta quinta-feira (4), em Minas Gerais, o programa que vai distribuir botijões de gás de cozinha para mais de 15 milhões de famílias de baixa renda. O programa que substitui o auxílio-gás vai ser implantado gradativamente. A partir de novembro, o benefício deixa de ser pago em dinheiro. Os botijões passam a ser retirados nas revendas credenciadas pelo governo.

“Um botijão desse sai da Petrobras com 13 quilos de gás, a R$ 37, e ele chega em muitos lugares a R$ 150, R$ 140, R$ 130. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega. Nós resolvemos fazer com que as pessoas mais humildes do país recebam o botijão de gás necessário para consumir durante o ano”, disse o presidente.

A MP precisa ser votada pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade. Segundo o governo, 50 milhões de pessoas de baixa renda devem ser beneficiadas no país. O governo calcula um gasto de cerca de R$ 3,5 bilhões com o programa neste ano e mais de R$ 5 bilhões no ano que vem.

