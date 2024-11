Lula passa por novos exames após traumatismo craniano e tem quadro de saúde estável

O presidente Lula passou nesta terça-feira (22) por novos exames para avaliar o traumatismo craniano que sofreu no último sábado (19). Segundo os médicos, o quadro do presidente é estável. Segundo o boletim médico, a imagem mostrou que não houve alteração em relação à avaliação anterior e Lula deve realizar novo exame em 72 horas. O médico do presidente, Roberto Kalil Filho, afirmou que ele está apto a exercer a rotina de trabalho, mas não deve fazer atividade física intensa nessa fase.