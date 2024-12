Lula recebe Ministro da Defesa e três comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada O encontro aconteceu depois do governo propor mudanças na previdência dos militares, entre as medidas para conter os gastos

JR na TV|Do R7 30/11/2024 - 21h24 (Atualizado em 30/11/2024 - 21h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share