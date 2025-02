Lula se reúne com ministros e discute medidas para diminuir o preço dos alimentos

O presidente Lula se reuniu com ministros, nesta quinta (23), para discutir medidas focadas em diminuir os preços dos alimentos. O anúncio das ações deve acontecer ainda neste semestre, mas só após as conversas com supermercados e fornecedores. A alta nos preços tem recebido atenção especial do Governo nos últimos tempos, que também busca garantir que as medidas não sobrecarreguem a União ou prejudiquem supermercados, frigoríficos e agricultores.