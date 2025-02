Lula se reúne com ministros para discutir deportação de imigrantes ilegais brasileiros pelos EUA

O presidente Lula se reuniu, nesta terça (28), com seis ministros para discutir o caso dos imigrantes ilegais deportados com algemas pelos Estados Unidos. Também estiveram presentes outras autoridades, como os comandantes da Aeronáutica e da Polícia Federal. A prioridade do Palácio do Planalto é encontrar uma forma de resolver a situação, sem criar uma crise com o novo governo norte-americano. A ideia é propor soluções diplomáticas, como a criação de um grupo de trabalho com integrantes de ambas as nações.