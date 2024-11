Mãe e filha são presas por venda ilegal de remédios falsos para emagrecer

Uma quadrilha foi desmantelada após a venda de comprimidos com laxantes e inibidores de apetite pela internet. Uma vítima procurou a delegacia após passar mal. A líder do grupo anunciava promoções nas redes sociais. Os medicamentos eram fabricados ilegalmente em casa e continham substâncias controladas. Três mulheres foram presas no Rio de Janeiro e em Saquarema; elas podem responder por organização criminosa e tráfico de drogas.