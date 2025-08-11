Maioria dos brasileiros acredita que Lula não fez o necessário para evitar tarifaço

Uma pesquisa revela que a maioria dos brasileiros acredita que o presidente Lula não fez tudo o que seria necessário para evitar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, 38% dos brasileiros discordam completamente da ideia de que Lula esgotou esforços e recursos para que a tarifa sobre produtos brasileiros não fosse aplicada. Já 13% discordam em parte da afirmação, o que totaliza 51%. Enquanto isso, 26% acreditam que Lula fez o que podia sobre o tema. E 15% acreditam que Lula fez, em parte, o que podia. A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 1º e 5 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos.



