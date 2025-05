Mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas pedem ressarcimento ao INSS por descontos indevidos

O INSS divulgou nesta quinta-feira (15) que mais de um milhão e 51 mil aposentados e pensionistas pediram o ressarcimento por descontos indevidos. No total, 41 associações foram contestadas, número bem maior do que as 12 investigadas pela Polícia Federal. As entidades têm 15 dias para comprovar a legalidade dos descontos. Os atendimentos são feitos via aplicativo “Meu INSS”, pelo site ou pelo telefone 135. O INSS alerta que não faz contato por sms ou Whatsapp.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!