Mais de 25 mil pessoas ainda estão sem luz na região metropolitana de SP

A Defesa Civil passou o dia "consertando" os estragos causados pela ventania de ontem no litoral paulista. Na grande São Paulo, mais de 25 mil pessoas ainda seguem sem luz. Nesta terça-feira (29), foi dia de reparar os danos causados pelos ventos de mais de 80 quilômetros por hora em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. A Defesa Civil cortou e removeu árvores que caíram no meio das ruas.



