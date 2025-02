Mais de 4 milhões de pessoas vivem em regiões com risco de deslizamentos no Brasil Dados do Serviço Geológico, ligado ao Ministério de Minas e Energia, revelam que o país tem mais de 15.500 áreas de risco

JR na TV|Do R7 04/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share