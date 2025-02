Mais de 800 pessoas tiveram o celular furtado ou roubado durante pré-Carnaval em São Paulo

Mais de 800 pessoas tiveram os celulares furtados ou roubados durante eventos de pré-Carnaval, em São Paulo. Os criminosos aproveitam o excesso de gente e a distração para levar os aparelhos sem que as vítimas percebam. Ainda assim, é uma redução de 62% em relação ao mesmo período do ano passado.



