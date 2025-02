Mais de 900 pessoas foram mortas por assaltantes no Brasil em 2024

Mais de 900 pessoas foram mortas em latrocínios no Brasil no ano passado. Em São Paulo, um turista mineiro foi morto após um assalto enquanto almoçava. Os criminosos abordaram o grupo por celulares; houve reação das vítimas e um segundo assaltante disparou contra o rapaz de 23 anos, que faleceu a caminho do hospital. Em 2024, São Paulo foi o estado com mais mortes por latrocínio, totalizando 164 casos. Especialistas alertam para não reagir em assaltos e entregar os bens para preservar a vida.