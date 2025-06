Mais de mil pessoas se tornaram milionárias nos EUA por dia em 2024, aponta relatório

Os Estados Unidos concentram a maior quantidade de milionários do mundo. O país tem cerca de 23 milhões de pessoas com um patrimônio igual ou superior a 1 milhão de dólares. Em 2024, mais de mil americanos por dia ingressaram nesse seleto grupo, foram 379 mil ao longo do ano. Os dados fazem parte do relatório global de riqueza, que analisou 56 países, incluindo o Brasil.



