Máquina que fazia perfuração em obra particular tomba na região central de São Paulo

Uma máquina que fazia perfuração em uma obra particular tombou na região central de São Paulo. A câmera de segurança registrou o momento do acidente. O equipamento cai e, por muito pouco, não atinge um carro que passava pela rua. Pedestres se afastam para não serem atingidos. As causas da queda ainda são apuradas, mas segundo testemunhas, o terreno onde a máquina estava apoiada não teria suportado o peso do equipamento. O trânsito foi interrompido por algumas horas. Ninguém ficou ferido.



