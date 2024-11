Marielle: MP-RJ vai pedir pena máxima de 84 anos para Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz

O Ministério Público do Rio de Janeiro vai pedir a pena máxima de 84 anos para Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, réus confessos do assassinato da vereadora Marielle Franco. O júri popular está marcado para começar nesta quarta (30). Ronnie lessa e Élcio de Queiroz foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, uma tentativa de homicídio e pela receptação do carro utilizado no dia do crime. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos em março de 2018.