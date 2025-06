Mauro Cid e Braga Netto ficarão frente a frente para acareação nesta terça (24)

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, serão colocados frente a frente para uma acareação amanhã (24). O Supremo Tribunal Federal quer esclarecer contradições nos interrogatórios do processo que apura um suposto plano de golpe de Estado. A acareação será comandada pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. A ação penal investiga uma suposta trama para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no cargo depois das eleições de 2022. Na prática, o ministro vai fazer uma série de perguntas aos envolvidos para que esclareçam pontos controversos dos interrogatórios.



