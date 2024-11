Mauro Cid presta novo depoimento após investigações apontarem que ele sabia de plano golpista

Nesta terça (19), o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um novo depoimento em Brasília (DF). A Polícia Federal recuperou dados apagados dos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid, que indicam que ele sabia do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Cid negou ter conhecimento do plano de golpe. A Polícia Federal enviou ao STF um pedido para anular os benefícios da delação premiada do ex-ajudante.