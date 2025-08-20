Mediadores de cessar-fogo entre Israel e Hamas aguardam resposta israelense à proposta de trégua

Os países mediadores de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas aguardam a resposta israelense à mais recente proposta de trégua. Os termos já foram aceitos pelo grupo terrorista. Mas Israel quer que todos os reféns sejam libertados de uma vez. A proposta aceita pelo Hamas prevê a libertação de apenas metade dos reféns vivos. Familiares dos sequestrados defendem que o governo israelense aceite o acordo. Mas altos funcionários do governo afirmam que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu segue comprometido com os objetivos traçados para encerrar a guerra: o retorno de todos os reféns, a desmilitarização de Gaza e o desarmamento do Hamas. Segundo a imprensa israelense, o Egito se ofereceu para guardar as armas do grupo terrorista por tempo indeterminado. Outro mediador, o Catar, declarou que a última proposta de trégua encaminhada traça um caminho para um cessar-fogo permanente na região.



