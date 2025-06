Médicos detalham recuperação de jogador do Bragantino que sofreu grave acidente em março

A equipe médica que cuidou do jogador do Bragantino, Pedro Severino, nos três meses em que ficou internado no hospital, detalhou como está sendo a recuperação dele, após sofrer um grave acidente de carro. Os médicos não descartaram uma possível volta ao futebol. O jovem, de 19 anos, sofreu um traumatismo craniano e chegou a iniciar um protocolo de morte cerebral. Agora, Pedro começa a falar as primeiras palavras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!