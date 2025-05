Menino de 10 anos que deixou o futebol por problema no coração recebe visita do ídolo Raphael Veiga

Aos 10 anos, Guilherme descobriu um problema grave no coração que o obrigou a parar de fazer o que mais gosta: jogar futebol. O garoto é fanático pelo Palmeiras. Com a ajuda da mãe, a criança realizou o sonho de conhecer o ídolo Raphael Veiga, que não só foi até o hospital, como presenteou Guilherme com uma camisa autografada do clube e fez uma ligação, em vídeo, com outros jogadores do time.



