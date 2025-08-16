Menino de 7 anos é baleado na escola durante aula de Educação Física, no Rio de Janeiro

Um menino de 7 anos foi baleado na escola enquanto fazia aula de Educação Física, no Rio de Janeiro. Somente neste ano, pelo menos 12 crianças foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. O menino foi ferido em uma escola municipal de Rio das Pedras, na zona oeste da cidade. Segundo testemunhas, no momento do disparo acontecia um confronto entre criminosos de comunidades próximas. A vítima já recebeu alta, mas segundo a família, ainda precisa de apoio psicológico.



