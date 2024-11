Menor de idade embarca sem mostrar documentos em ônibus de viagem no interior de São Paulo

Uma menor de idade embarcou, sem mostrar documentos, em um ônibus operado por uma das maiores empresas intermediadoras de viagens do país. Ela entrou no ônibus no interior de São Paulo com destino a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as empresas são obrigadas a verificar os documentos e autorizações necessárias para menores viajando sozinhos, caso contrário podem enfrentar sanções legais e multas significativas.