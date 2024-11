Mercado financeiro dos EUA tem melhor semana do ano em meio à vitória de Donald Trump

O mercado financeiro americano teve a melhor semana do ano em meio à vitória de Donald Trump. As principais ações dos Estados Unidos fecharam em máximas históricas nesta sexta (8). Durante a campanha, o republicano falou em reduzir o imposto corporativo e vai assumir o cargo após os americanos lidarem com a inflação mais alta em 40 anos, registrada no governo de Joe Biden. No entanto, nas ruas, a sensação é outra.