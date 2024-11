Mercado reage mal ao pacote de corte de gastos anunciado pelo governo

Os investidores do mercado financeiro reagiram mal pelo segundo dia seguido em relação ao pacote de corte de gastos anunciado pelo governo. O dólar chegou a valer R$ 6. No final do dia, a moeda americana fechou em queda de 1,30% e cotado em R$ 5,98, no maior valor da história do Real. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,4%, aos 124 mil pontos. Foi a maior queda em um ano e meio.