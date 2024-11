Meta é multada em quase R$ 100 milhões na Coreia do Sul pelo uso ilegal de dados dos usuários

A Coreia do Sul multou a Meta pelo equivalente a quase R$ 100 milhões por uso ilegal de dados dos usuários. Segundo o órgão regulador do país, a gigante de tecnologia teve acesso aos dados de quase 1 milhão de usuários no país por meio de perfis no Facebook. Essas informações foram compartilhadas ilegalmente com pelo menos 4 mil anunciantes. A ação viola as leis que proíbem o uso de dados dos usuários sem autorização declarada.