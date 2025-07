Meta vai suspender divulgação de publicidade politica e relacionada a questões sociais na UE

A Meta vai suspender a divulgação de publicidade política, eleitoral e relacionada a questões sociais das plataformas na União Europeia. A empresa afirma que as novas exigências da União Europeia são inviáveis e podem limitar o acesso à informação. A legislação, que passa a valer em outubro, obriga as plataformas a informar quem são os financiadores da publicidade política e quanto foi pago.



