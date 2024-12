Milhares de manifestantes protestam a favor da entrada da Geórgia na União Europeia

Na Geórgia, milhares de manifestantes realizaram protestos a favor da entrada do país na União Europeia. Durante os atos ocorridos hoje (3), pelo menos 26 pessoas ficaram feridas. Os protestos tiveram início após a eleição legislativa, em que o partido vencedor decidiu adiar as negociações para o ingresso do país no bloco econômico. A oposição alegou fraude nas eleições.