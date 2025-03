Militar do Exército atropela e mata PM ao dirigir embriagado, no RJ

Um militar do Exército atropelou e matou uma policial militar no Rio de Janeiro. Ele admitiu que tinha bebido antes de dirigir. A policial militar Carla Cristiane Teixeira Bon, de 39 anos, morreu na hora. O atropelamento aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17), na linha amarela, na zona norte do estado. Segundo testemunhas, o motorista que passava pela via, tentou desviar de outro veículo, perdeu o controle e atingiu um carro de polícia que estava neste ponto. Um outro agente, que estava dentro da viatura, também ficou ferido. Ele foi encaminhado ao hospital central da PM, mas foi liberado e passa bem. A Polícia Civil informou que quem causou o acidente foi o militar do exército Kayky Moyses Esposito Santos, de 21 anos.



