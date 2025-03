Ministério da Agricultura dispensa as etiquetas de prazo de validade em ovos vendidos soltos

O Ministério da Agricultura suspendeu a exigência de carimbar a validade nos ovos vendidos soltos após críticas. A decisão inicial visava melhorar o rastreamento e fiscalização, mas os custos adicionais de produção teriam impactado o consumidor. Com uma produção anual de 59 bilhões de ovos e o consumo médio de 212 ovos por brasileiro, a alta de preços já leva consumidores em Teresina (PI) a fazer fila por ofertas mais baratas, onde bandejas chegaram a variar R$ 12,00 no preço.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!