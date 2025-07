Ministério da Justiça cria cadastro unificado sobre celulares roubados para facilitar a recuperação

O Ministério da Justiça criou um cadastro unificado sobre celulares roubados ou furtados em todo o país. A ideia é facilitar a recuperação e evitar a venda ilegal. A cada hora, em média, 107 celulares são roubados ou furtados no Brasil. Dados do anuário brasileiro de segurança pública mostram ainda que a maioria dos casos (78%) acontece na rua.



