Ministério da Justiça intensifica ações de localização de desaparecidos em hospitais públicos

Todos os dias, cerca de 230 pessoas são registradas como desaparecidas no Brasil. Para diminuir esse número, uma campanha do Ministério da Justiça vai a hospitais públicos tirar fotos e analisar impressões digitais para ajudar pacientes internados sem identificação. Nesta sexta-feira, peritos da Polícia Civil estiveram no local para tentar identificar pessoas em situação parecida: internadas e sem documentação.



