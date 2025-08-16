Logo R7.com
Ministério da Justiça intensifica ações de localização de desaparecidos em hospitais públicos

Iniciativa visa reduzir o número de pessoas desaparecidas no Brasil

JR na TV|Do R7

Todos os dias, cerca de 230 pessoas são registradas como desaparecidas no Brasil. Para diminuir esse número, uma campanha do Ministério da Justiça vai a hospitais públicos tirar fotos e analisar impressões digitais para ajudar pacientes internados sem identificação. Nesta sexta-feira, peritos da Polícia Civil estiveram no local para tentar identificar pessoas em situação parecida: internadas e sem documentação.

