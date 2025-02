Ministério da Saúde inclui a vacina da gripe no Calendário Nacional de Vacinação

O Ministério da Saúde incluiu a vacina da gripe no calendário nacional de vacinação. A partir do mês que vem, o imunizante deve estar disponível para a população. O programa nacional de imunizações passa a contar com a vacina contra a vacina da gripe, no calendário nacional de vacinação. A partir de março, crianças de seis meses a seis anos, gestantes e idosos com mais de sessenta anos vão poder se imunizar contra as variantes mais presentes do vírus, sem a necessidade de esperar por uma campanha.



