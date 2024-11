Ministra Cármen Lúcia vota para manter prisão de Robinho; placar fica em 5 a 1

A ministra Carmén Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje (16) para manter a prisão do ex-jogador Robinho, condenado por participar de um estupro coletivo na Itália. Agora, o placar está em 5x1 para que ele continue preso. A ministra acompanhou o relator do caso, Luiz Fux, assim como os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Cristiano Zanin. O único voto a favor da soltura foi do ministro Gilmar Mendes. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália e cumpre pena em Tremembé, no interior de São Paulo. A votação ocorre no plenário virtual e vai até o dia 26 de novembro.